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بولندا... صاروخ كروز روسي انتهك المجال الجوي

Lebanon 24
24-03-2024 | 03:59
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انتهك صاروخ كروز روسي أُطلق على بلدات واقعة في غرب أوكرانيا المجال الجوي البولندي، وفق ما أعلن الجيش البولندي، الأحد.
 
 
وأوضحت قيادة الجيش على منصة "إكس" أنه لمدة حوالى 40 ثانية "انتُهك المجال الجوي البولندي بأحد صواريخ كروز التي أطلقها سلاح جو (...) روسيا الاتحادية الليلة الماضية".
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وشنّت القوّات الروسيّة غارات جوّية، فجر الأحد، على كييف ومنطقة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق مسؤولين محلّيين.


وكتب رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "انفجارات في العاصمة. الدفاع الجوّي يعمل. لا تغادروا الملاجئ".
من جهته، أفاد حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي بوقوع هجمات صاروخيّة في ستراي في جنوب مدينة لفيف.
وقال الجيش إنّه تمّ إصدار تحذير من غارات جوّية في كلّ أنحاء أوكرانيا. (سكاي نيوز)
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