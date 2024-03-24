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عربي-دولي

بالفيديو.. موقف مؤثر للملك سلمان يروي تفاصيله إمام سعودي

Lebanon 24
24-03-2024 | 04:35
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تفاعل رواد مواقع التواصل مع فيديو لإمام مسجد قباء في المدينة المنورة سليمان الرحيلي يروي من خلاله حادثة مؤثرة تتعلق بالملك سلمان عندما كان أميرا للرياض.

ونشر الإعلامي السعودي، عبد الله البندر، مقطع فيديو من مقابلته مع الرحيلي خلال برنامج (مخيال رمضان) والأخير يروي واقعة تعود للملك سلمان.

وقال: "وقتها كان أحد سكان الرياض يأتي إلى الأمير سلمان بشكل مستمر ويقدم له النصائح وعندما مات الرجل ذهب الملك سلمان إلى عزائه وتفاجأ أولاد المتوفي وقتها، وأخبرهم سلمان وقتها كلمة وقال لهم بأن "والدكم يحبنا لو ما يحبنا ما جاء ونصحنا".

 ولاقى المقطع تفاعلا كبيرا حيث علق أحد الناشطين: "حتى نحن عموم الناس المواطنين لا نقبل أي نصيحة إلا إذا كانت بالطريقة اللبقة وتكون في محلها".

وكتب آخر: "حفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز وحفظ مشايخ الدعوة السلفية".

 وعلق أحدهم: "الملك سلمان الله يحفظه وكل ملوكنا يسمعون للناس دايم وهذا سبب تعلقنا فيهم الله يديمهم لنا السؤال كيف عرف الملك سلمان الله يحفظه أن الرجل توفي؟".

( روسيا اليوم)
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