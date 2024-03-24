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عربي-دولي

"يشكّل خطرا".. نائب رئيسة وزراء إيطاليا يهاجم ماكرون

Lebanon 24
24-03-2024 | 05:00
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اتهم نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتعريض أوروبا للخطر برفضه استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف والمنضوي في الائتلاف الحكومي الذي ترأسه جورجا ميلوني، خلال تجمع أقيم في روما لقادة أوروبيين يمينيين وقوميين لحشد الدعم تحضيرا للانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المقررة في يونيو، إن اقتراح ماكرون إرسال قوات إلى أوكرانيا "شديد الخطورة وفيه إفراط وغير متوازن".

 وأضاف: "أعتقد أن الرئيس ماكرون بكلماته، يشكل خطرا على بلدنا وقارتنا".

 وقال سالفيني الذي يشغل منصب وزير النقل الإيطالي، "المشكلة لا تكمن في الأمهات والآباء بل في دعاة حرب على غرار ماكرون. يتحدثون عن الحرب وكأن لا مشكلة حاليا.. لا أريد أن نترك لأولادنا قارة تستعد للدخول في حرب عالمية ثالثة".

( روسيا اليوم)
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