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بايدن وترامب يفوزان بانتخابات ولاية لويزيانا

Lebanon 24
24-03-2024 | 04:35
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فاز الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية لويزيانا، السبت، حيث جمعا المزيد من المندوبين بعد أن حصلا بالفعل على ترشيحات حزبهما.
وظهر بايدن أيضا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميزوري، ومن غير المتوقع الإعلان عن النتائج حتى الأسبوع المقبل.
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لم يكن هناك ترقب وقلق في أي من السباقين، فقد تغلب بايدن وترامب بالفعل على منافسيهما الرئيسيين، لكن الانتخابات التمهيدية لا تزال تخضع لمراقبة عن كثب من قبل المطلعين لمعرفة نسبة الإقبال وسمات الناخبين الاحتجاجيين.


وبالنسبة لبايدن، يعرب بعض الليبراليين عن غضبهم من الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في أعقاب هجوم الحركة في 7 تشرين الاول.
ويقال إن أكثر من 30 ألف شخص، ثلثيهم من النساء والأطفال، قتلوا منذ أن شنت إسرائيل هجومها، بحسب السلطات في غزة.


وامتدت حركة الاحتجاج التي أطلقتها الجاليات العربية الأميركية في ميشيغن إلى عدة ولايات أخرى.
وترامب هو الشخصية المهيمنة في حزبه وحصل على ترشيح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة على التوالي.
لكنه يواجه معارضة من أولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء الخطر القانوني الهائل الذي يواجهه أو الذين ينتقدون فترة ولايته في البيت الأبيض، والتي انتهت بعد وقت قصير من التمرد الذي قام به أنصاره في 6 كانون الثاني والذي أججته نظرياته الكاذبة حول تزوير الانتخابات. (سكاي نيوز)
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