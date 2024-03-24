المعارضة الإسرائيلية تهاجم مشروع قانون يعفي اليهود المتشددين من التجنيد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، مشروع قانون التجنيد الذي سيتم طرحه في وقت لاحق من الأسبوع، واعتبره انعكاس لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".

جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة "إكس"، مع تصاعد الجدل حول مشروع قانون التجنيد الذي تسعى الحكومة لتمريره، والذي يستثني المتشددين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وكتب لابيد: "قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذي سيطرح هذا الأسبوع هو وجه أفظع حكومة في تاريخ البلاد: كذب، تهرب من المسؤولية، تمييز بين الدم والدم".

وتابع: "ليس هناك خجل، بعد ستة أشهر من حرب مؤلمة، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في الجنود، والحكومة تقدم إعفاء من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب".

وختم لابيد تدوينته بالقول: "هذا عار، ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".

( الأناضول)