Advertisement

عربي-دولي

إفطار رمضاني على أنقاض منزل مدمر في رفح

Lebanon 24
24-03-2024 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1178546-638468757258484726.jpg
Doc-P-1178546-638468757258484726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعيش عائلة الربايعة، فوق أطلال منزلها الذي تعرض للقصف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط ظروف معيشيّة صعبة ومعقدة.

 ولجأت عائلة الربايعة إلى منزلها المدمر بعد أن استصلحت مكانا فيه وافترشت الأرض بين الأنقاض لتناول وجبة الإفطار مع الغروب.

 وتكافح العائلة وتتحدى الصعوبات للبقاء على قيد الحياة، في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية، جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة.

 وتؤكّد الأمّ آية الربايعة وهي تحاول إزالة ركام منزلهم المدمر، أن الجيش الإسرائيلي دمر منزل العائلة في بداية الحرب، ولجأوا إلى مركز الإيواء داخل أحد المدارس.

 وقالت: "لم يعد لدينا ملجأ للعائلة المكونة من 8 أفراد، ولم نستطع أخذ أي شيء من البيت، وأصبحت المدرسة هي ملجأ العائلة".

 "لكنّ الاكتظاظ الشديد في المدرسة، بسبب حالة النزوح الكبيرة باتجاه رفح، دفع العائلة للعودة إلى المنزل المدمّر، للعيش فيه"، وفق الربايعة.

 وتضيف: "هلَ علينا شهر الخير، ونحن داخل منزلنا المدمر، ونجهز طعام الإفطار والسحور، ونتناوله تحت المطر، ولا شيء يحمينا، لكننا مضطرين للبقاء فيه، لأسباب كثيرة في مقدمتها الاستقلالية".

 وتعيش العائلة بجميع أفرادها في غرفة صغيرة، تم اجراء عملية صيانة لها حتى تتمكن من العيش بداخلها.

 وكانت عائلة الربايعة تعاني قبل الحرب من أوضاع سيئة للغاية وأصبح الوضع أكثر سوءًا من اندلاع شرارة الحرب في السابع من تشرين الماضي.

 وتشير إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الأساسية وتقول: "لا نستطيع ان نفعل مثل العام الماضي واتمنى من الله أن تتوقف هذه الحرب".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:39 | 2024-03-24
08:30 | 2024-03-24
08:15 | 2024-03-24
08:00 | 2024-03-24
07:45 | 2024-03-24
07:30 | 2024-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24