بعد اصابتها بالسرطان... كيت تضع "ضغوطا شديدة" على التاج البريطاني

يتعرض خط خلافة العرش البريطاني لـ"ضغوط شديدة"، في أعقاب تشخيص إصابة الملك تشارلز والأميرة كيت بالسرطان، فيما أصبح على ولي العهد، الأمير ويليام، التوفيق بين رعاية الأسرة ومتابعة جدول الأعمال الملكي، حسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

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واعتبرت "سي إن إن" أن ما يحدث يمثل مرحلة "غير عادية" بالنسبة للنظام الملكي البريطاني، قائلة إن العائلة المالكة تواجه الآن "واحدة من أكبر أزماتها في الذاكرة الحديثة، مع غياب اثنين من كبار أفرادها عن العمل"، في إشارة إلى الملك تشارلز الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان أيضا، والأميرة كيت.

ولفتت إلى أن ذلك يترك ولي العهد، الأمير ويليام، والملكة كاميلا في واجهة العائلة المالكة، للقيام بالواجبات المطلوبة، بينما يستمران في رعاية أحبائهما.

وأوضحت الشبكة أن الأمير وليام "سيعتمد على دعم من الملكة كاميلا و7 أفراد آخرين أقل شهرة من الأسرة الملكية"، لكن بصفته ولي العهد، فإن ظهوره العلني سيمثل إشارة طمأنة للعامة بأن "التاج في وضع قوي".





هيمن الخبر الصادم الذي أعلنته كيت ميدلتون أميرة ويلز البريطانية، الجمعة، عن تشخيص إصابتها بالسرطان على الصفحات الأولى للصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت مصحوبا برسائل دعم مقرونة بانتقادات لأولئك الذين تكهنوا بشأن صحتها.

وهيمن الإعلان عن إصابة أميرة ويلز بالسرطان، الجمعة، على الصفحات الأولى للصحف البريطانية والعالمية الصادرة، السبت، مصحوبا برسائل دعم مقرونة بانتقادات لأولئك الذين تكهنوا بشأن صحتها.

وقالت كيت إنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي، بعد أن كشفت فحوص أجرتها بعد خضوعها لعملية جراحية كبيرة في البطن في يناير، عن إصابتها بالسرطان.

ووصفت كيت (42 عاما) زوجة الأمير وليام، اكتشاف إصابتها السرطان بأنه "صدمة كبيرة".

وكان العنوان الرئيسي لصحيفة "ذا صن": "كيت، لستِ وحدك"، مشيرة إلى أن الأميرة تلقت "فيضا كبيرا من الحب والدعم"، في حين كتبت منافستها "ديلي ميرور": "كيت تكشف عن صدمة الإصابة بالسرطان"، وتحدثت عن كلمات الأميرة حول كيفية اضطرارها لتوضيح هذه الأخبار لأطفالها جورج وشارلوت ولويس.

وخضع الملك تشارلز، الذي تولى العرش في أيلول 2022 بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث، لإجراء طبي يتعلق بتضخم البروستاتا في المستشفى ذاته الذي ذهبت إليه كيت في كانون الثاني.

ثم كشف قصر باكنغهام في فبراير، أن الملك (75 عاما) سيخضع للعلاج من السرطان، مما يعني اضطراره لتأجيل واجباته الملكية العامة.

وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أن كيت منذ تزوجت الأمير ويليام عام 2011، "نادرا ما ارتكبت أي خطأ، وأثبتت أنها شخصية يمكن الاعتماد عليها في المؤسسة الملكية".

وجه الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، رسالة ردعم لأميرة ويلز كيت ميدلتون بعدما أعلنت إصابتها بالسرطان، وأعربا عن أملهما في أن تتمتع بالصحة والخصوصية.

وكان من المتوقع عودة كيت إلى مهامها الرسمية بعد عيد الفصح، لكنها قررت تأجيل العودة حتى يسمح لها الفريق الطبي بذلك، وفق ما نقل مصدر ملكي لـ"سي إن إن".

وأضاف المصدر أنها "ربما تظهر بشكل خاص، حال كانت قادرة على ذلك، وسيكون القرار بشكل مفاجئ".

وأوضحت "سي إن إن" في تقريرها، أن أمير وأميرة ويلز لم يعلنا عن إصابتها بالسرطان انتظارا لخروج أطفالهما الصغار من المدرسة، لقضاء عطلة عيد الفصح.

وأضاف أن كيت "في حالة معنوية جيدة، وتركز على عملية التعافي"، لكنها طلبت في إعلان الجمعة "بعض الوقت والخصوصية". (الحرة)