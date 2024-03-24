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أوكرانيا تعلن استهداف سفينتي إنزال روسيتين

Lebanon 24
24-03-2024 | 05:58
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أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، أنه استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين ومركز اتصالات وبنية تحتية أخرى يستخدمها الأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك في هجمات شنها الليلة الماضية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
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ولم يشر بيان الجيش إلى كيفية ضرب الأهداف، لكن حاكم سيفاستوبول المعين من قبل روسيا قال في وقت سابق، الأحد، إن أوكرانيا شنت هجوما جويا كبيرا وقال إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 10 صواريخ فوق الميناء الواقع بشبه جزيرة القرم.

وقال الجيش: "نجحت قوات الدفاع الأوكرانية في ضرب سفينتي الإنزال الكبيرتين آزوف ويامال ومركز اتصالات والعديد من منشآت البنية التحتية للأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا". (سكاي نيوز)
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