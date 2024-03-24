لماذا انتظرت كيت ميدلتون حتّى 22 آذار للإعلان عن إصابتها بالسرطان؟

ذكرت "العربية"، أنّ أميرة ويلز كيت ميدلتون، كشفت عن إصابتها بمرض السرطان يوم الجمعة 22 آذار.

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وأشارت إلى أنّ كيت اختارت وزوجها الأمير ويليام، التعامل الاستراتيجي المدروس مع السرطان، والانتظار حتى الإعلان عنه في 22 آذار بالتحديد، والسبب هو أن عطلة عيد الفصح تبدأ ذلك اليوم في مدارس المملكة المتحدة، وفيه يبتعد أبناؤها الأمراء، جورج وشارلوت ولويس، طوال أسبوع عن زملاء في المدرسة قد يؤثرون على فهمهم لما تعنيه الإصابة بالسرطان.وفي لفتة تدل على الضعف المشترك، قامت الأميرة كيت بإضفاء طابع إنساني ليس على كفاحها ضد المرض فقط، بل أيضا على كفاح أي شخص يواجه السرطان.ومن اللافت للنظر أن هذه الأخبار ظهرت خلال فترة اضطراب للعائلة المالكة، عندما كان الملك تشارلز نفسه يسافر أيضا في مسار مواز للعلاج من المرض نفسه. (العربية)