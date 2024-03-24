17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكنائس في الإمارات احتفلت بعيد الشعانين
Lebanon 24
24-03-2024
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس السفير البابوي في الإمارات المطران اللبناني كريستوف زخيا القسيس قداس الشعانين للكنائس التي تتبع التقويم الغربي، في كنيسة القديسة مريم في عود ميثا بدبي، عاونه فيه الأبوان طانيوس جعجع ومايكل أوسوليفان، وخدمت القداس جوقة الرعية.
Advertisement
وركز في عظته على معاني العيد وقال: "الآب السماوي لم يكن يريد ليسوع استقبالا أرضيا كما حصل عند دخوله أورشليم في مثل هذا اليوم، وهذه مشكلة نقع فيها جميعا، عندما نتهافت خلف المجد الأرضي. أبناء أورشليم استقبلوا يسوع كملك زمني ليعودوا فيطالبوا بصلبه كمجرم. يسوع عندما أتى إلى أورشليم كان يعرف ان هناك من يتربص به ليقتله، ومع ذلك تحلى بالجرأة وذهب وهو قد تنبأ بذلك لتلاميذه ثلاث مرات عندما قال: "تَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ الْفِصْحُ، وَابْنُ الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ لِيُصْلَبَ". في أحد الشعانين يعلمنا يسوع أنه ملك التواضع والجرأة وهو مات حبا بالبشرية جمعاء".
بعد القداس طاف جمهور المؤمنين مع أطفالهم خلف الاسقف حاملين الشموع وسعف النخل وهاتفين "هوشعنا الآتي باسم الرب".
وفي كنيسة القديس فرنسيس في جبل علي بدبي، أحيا كاهن الجالية العربية الأب طانيوس جعجع الكبوشي الذبيحة وعاونه الأب مايكل أوسوليفان من رهبانية الأباء البيض. بعد الانجيل، ألقى الأب جعجع عظة قال فيها: "إن أبناء رعيتنا في دبي عاشوا زمن الصوم من خلال التعليم الديني والرياضات الروحية والقداديس والاعترافات. وكل واحد منا كان يطرح على نفسه سؤالا: أين أنا؟ أين أنا في حياتي العائلية والمهنية وفي مسيرتي الروحية نحو الملكوت السماوي؟ أين أنت؟ هو السؤال الذي طرحه الخالق على آدم بعدما تاه عن الطريق القويم بسبب معصيته ( تك: 9:3 ). وأين هابيل أخوك؟ (تك 4:9) هو السؤال الذي طرحه الخالق على قايين بعدما قنل أخاه هابيل. ونحن بدرونا علينا أن نسأل في زمن الصوم عن موقعنا؟ أين نحن من مسيرة يسوع في الشعانين وعلى درب الجلجلة؟ هل نحن مع المبتهجين بدخوله إلى أورشليم؟ أم نحن من المتآمرين عليه الذي يطالبون بمحاكمته وبقتله؟"
في ختام القداس، طاف الكاهنان مع الجمهور حاملين الشموع وأغصان الزيتون وسعف النخيل، هاتفين هوشعنا لملك السلام.
وفي العاصمة أبو ظبي أحيا الأب إيلي الهاشم الكبوشي القداس للجاليات العربية في كاتدرائية مار يوسف. وفي الإمارات الشمالية أحيا الأب ماجد موسى قداديس الشعانين في كنيستي مار ميخائيل في الشارقة والقديس أنطونيوس البدواني في رأس الخيمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
Lebanon 24
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
14:50 | 2024-03-23
23/03/2024 02:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
Lebanon 24
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
15:27 | 2024-03-23
23/03/2024 03:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
13:13 | 2024-03-23
23/03/2024 01:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
15:01 | 2024-03-23
23/03/2024 03:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
18:22 | 2024-03-23
23/03/2024 06:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:39 | 2024-03-24
وصفه بـ"الخطير"... ماذا قال مسؤول إسرائيليّ بارز عن "حزب الله"؟
08:30 | 2024-03-24
غوتيريش: الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة
08:15 | 2024-03-24
أوكرانيا تؤكد: لا صلة لنا بهجوم موسكو
08:00 | 2024-03-24
بعد الإنتهاء من "كورونا"... هل يتفشّى مرضٌ جديدٌ؟
07:45 | 2024-03-24
طبيب يُحذّر من مرض خطير جدّاً سينتشر في المنطقة.. ما علاقة الحرب في غزة به؟
07:30 | 2024-03-24
ما دلالات الهجوم على موسكو بهذا التوقيت؟
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
24/03/2024 14:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
24/03/2024 14:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
24/03/2024 14:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24