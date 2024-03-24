بأمر من المحكمة العليا.. دولة أوروبية تحظر هذا التطبيق بشكل مؤقت





وسيتم تعليق استخدام تيليغرام في إسبانيا مؤقتا اعتبارا من يوم الاثنين بعد طلب من شركات إعلام تشمل "أتريسميديا" و"إي.جي.إي.دي.إيه" و"ميدياست" و"تيليفونيكا".

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ووافق القاضي سانتياجو بيدراز على حظر خدمات تيليغرام في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات. قال مصدر بالمحكمة العليا الإسبانية إن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة "تيليغرام" في البلاد بعد أن اشتكت شركات إعلام من أنها تسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم دون إذن.وسيتم تعليق استخدام تيليغرام في إسبانيا مؤقتا اعتبارا من يوم الاثنين بعد طلب من شركات إعلام تشمل "أتريسميديا" و"إي.جي.إي.دي.إيه" و"ميدياست" و"تيليفونيكا".ووافق القاضي سانتياجو بيدراز على حظر خدمات تيليغرام في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات.

وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات تيليغرام، بحسب وكالة رويترز.



وتيليغرام هو رابع أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في إسبانيا وفقا لهيئة مراقبة المنافسة، ويستخدمه ما يقرب من 19 بالمئة من الإسبان وفقا لاستطلاع أجرته الهيئة.



وتقول الشركة إنه في عام 2023 كان لديها أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريا حول العالم. (سكاي نيوز عربية)