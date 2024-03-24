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إقتصاد

الرقم كبير... كم بلغ عدد المتسوقين عبر الانترنت في الصين؟

Lebanon 24
24-03-2024 | 07:07
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ارتفع عدد المتسوقين عبر الإنترنت في الصين إلى أكثر من 914 مليون شخص بنهاية شهر كانون الاول 2023.

وهذا العدد يمثل نحو 83.8 بالمئة من إجمالي مستخدمي الانترنت في البلاد، وفقا لتقرير صادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، والذي أكد استمرار نمو صناعة التجارة الإلكترونية ودعمها للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستهلاك.
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وأوضح التقرير، الذي نقلته مجموعة الصين للإعلام، أن الاستهلاك الأخضر والمنتجات المحلية والسلع الصينية العصرية تشهد نموا ملحوظا.

وبحسب ليو يو لين، رئيس مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، فقد اشترى أكثر من 150 مليون مستهلك من جيل الألفية منتجات صينية عصرية خلال 2023، مما يعكس اهتمام الشباب بالثقافة الصينية التقليدية وتوسع العلامات التجارية المحلية.

كما كشف التقرير، عن وصول عدد مستخدمي الفيديو عبر الإنترنت إلى 1.067 مليار شخص، مما يشير إلى انتشار الثقافة واتجاهات الاستهلاك الجديدة. (سكاي نيوز)

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