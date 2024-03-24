أوكرانيا تؤكد: لا صلة لنا بهجوم موسكو

منذ الإعلان عن الهجوم الإرهابي على موسكو يوم الجمعة الماضي، دأبت أوكرانيا لنفي أي صلة لها بما حدث.



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وقال مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، في مداخلة مع "العربية"، إنه لا علاقة لبلاده بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء الجمعة، حينما أطلق مسلحون النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 152 مواطناً.



كما شدد على أن كييف لا تقوم بأي عمليات إرهابية ضد روسيا رغم استهدافها للمدنيين، وفق تعبيره. فقد أعلنت الرئاسة الأوكرانية مراراً ألا علاقة لها بالهجوم، حتى عادت اليوم وأكدت الأمر مرة ثانية.وقال مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، في مداخلة مع "العربية"، إنه لا علاقة لبلاده بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء الجمعة، حينما أطلق مسلحون النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 152 مواطناً.كما شدد على أن كييف لا تقوم بأي عمليات إرهابية ضد روسيا رغم استهدافها للمدنيين، وفق تعبيره.

وأضاف أن منفذي الهجوم في موسكو لم يكن يمكنهم دخول أوكرانيا، لافتا إلى أن الهجوم المروع يهم الروس فقط ولا صلة لكييف به أو بمنفذيه.



ورأى أن ما سمّاها "العملية الإرهابية" في موسكو لا تخدم مصالح أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا تهاجم الأراضي الأوكرانية بشكل عنيف في الوقت الحالي.



وأكد وجود نصف مليون مقاتل روسي في أوكرانيا حاليا. (سكاي نيوز عربية)