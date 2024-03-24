غوتيريش: الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة

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حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إسرائيل على "إزالة ما تبقى من عقبات" أمام دخول مواد الإغاثة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة زيادة المعابر ونقاط وصول المساعدات.وأوضح غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة"، مؤكدا على أن دخول المساعدات "يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لأسباب إنسانية".وأبرز أن "الطريقة الوحيدة ذات الكفاءة والفعالة لنقل البضائع الثقيلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هي عن طريق البر، وبما يشمل زيادة هائلة في عمليات التسليم التجارية".كما أشار إلى أن "الاعتداء اليومي على كرامة الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي". (سكاي نيوز عربية)