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عربي-دولي

بعد هجوم "كروكوس".. إستنفار في مطار موسكو ما الذي يجري هناك؟

Lebanon 24
24-03-2024 | 09:09
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لم تمر سوى ساعات قليلة على الهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف حفلا موسيقيا بمركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، حتى انشغلت البلاد بحادثة أخرى.
 
فقد أفادت وسائل إعلام روسية، بالقبض على مسافرة في مطار شيرميتيفو في موسكو أبلغت عن وجود قنبلة في حقيبتها.
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وتابعت المصادر أن السلطات قررت تأخير رحلة من موسكو إلى يريفان بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة.

وأضافت أن الشرطة متواجدة في مكان الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من دون مزيد من التفاصيل بانتظار التحقيقات.

يأتي الحادث الجديد فيما نكست روسيا أعلامها، اليوم الأحد، حداداً على أكثر من 150 قتيلاً سقطوا في مجمع "كروكوس سيتي هول" يوم الجمعة الماضي، بهجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي.
 
وفي في سان بطرسبرغ، قامت قوات الأمن بإخلاء مركز تجاري بعد أنباء عن وجود قنبلة، وأوقفت شخصاً. (العربية) 

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