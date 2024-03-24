إنخفاض قياسي جديد للريال الإيراني أمام الدولار... كم سجّل اليوم؟

انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي، اليوم الأحد، مسجلا 613.500 مقابل الدولار، فيما تحتفل البلاد برأس السنة الفارسية.



حاول إيرانيون الأحد استبدال الريال بالدولار في مراكز الصرافة الرئيسية بشارع الفردوسي في طهران، لكن معظمها كان مغلقا بسبب عطلة عيد النوروز التي تستمر من 20 آذار إلى 2 نيسان. (العربية)

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