الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفيين في خان يونس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن الآليات الإسرائيلية حاصرت مستشفى الأمل حيث قامت بأعمال تجريف واسعة في محيطه، محذرة من أن جميع الطواقم الطبية يتعرضون للخطر. (سكاي نيوز)

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