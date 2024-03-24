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إقتصاد

داخل مكب نفايات.. إختفاء 1.5 مليار جنيه إسترليني من البيتكوين

Lebanon 24
24-03-2024 | 10:33
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داخل مكب نفايات يختفي 1.5 مليار جنيه إسترليني من عملة البيتكوين، حيث تقوم فرق الأمن والكاميرات بحراسة النفايات على مدار الساعة بسبب مخاوف من أن يحاول صائدو الكنوز استخراجها بعد أن قام خبير كمبيوتر بإلقاء ثروة العملات المشفرة عن طريق الخطأ في سلة المهملات.
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ويحاول خبير العملات جيمس استعادة قرص خاص بالعملات المشفرة من مكب نفايات بعد تضييق نطاق البحث المحتمل إلى منطقة واحدة في جنوب ويلز ببريطانيا، حيث ينبغي استخراج 100000 طن من القمامة المدفونة.

مع ذلك فرض طوق أمني صارم في مركز نيوبورت لإعادة تدوير النفايات المنزلية في جنوب ويلز بعد أن رفض المجلس إعطاء الإذن له، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

إلا أن المعضلة تكمن أيضاً من أين سيبدؤون بالبحث، فتلال النفايات الصغيرة تغطي عدة أفدنة، ولم يتمكنوا من العثور عليها أبداً.

وحتى لو أعطى المجلس الإذن بالبحث، فسيكون الأمر مثل البحث عن إبرة في كومة قش.

ويعني الانفجار الأخير في قيمة بتكوين أنه إذا كان جيمس لا يزال لديه أمواله، فستبلغ قيمتها 451,765,891 جنيهاً إسترلينياً، مما يضعه على قائمة الأثرياء إلى جانب نجم هوليوود جورج كلوني، والموسيقي ستينج، والمؤلف ستيفن كينج.

وموقع مكب النفايات مملوك ومدار من قبل مجلس مدينة نيوبورت الذي تبلغ ميزانيته السنوية 537.3 مليون جنيه إسترليني.

وإذا استمرت عملات البيتكوين في الارتفاع بنفس المعدل، فقد تبلغ قيمة ثروة جيمس المفقودة ثلاثة أضعاف هذا المبلغ بحلول نهاية العام. (العربية)

إقتصاد

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