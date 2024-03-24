بالفيديو.. مسلحون يقتحمون مركز شرطة في يريفان

أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الأحد، بأن مسلحين اقتحموا مركز شرطة في حي نور-نورك في العاصمة الأرمينية يريفان.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية أن المسلحين ربما يكونون منتمين إلى منظمة (كومبات براذرهود) التي اعتقل 50 فردا منها في وقت مبكر، اليوم الأحد.



وتحدثت الوكالة عن سماع دوي انفجارات وأعيرة نارية وإصابة أشخاص.



وتكررت اقتحامات المسلحين لمراكز الشرطة في أرمينيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ قبل 4 سنوات، معتبرين الأمر "استسلاما". (العربية)