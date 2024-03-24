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إقتصاد
شركة DTEK الأوكرانية تعلن فقدان نصف قدرتها على توليد الكهرباء
Lebanon 24
24-03-2024
|
11:08
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قال مدير عام "Yasno" سيرغي كوفالينكو التابعة لشركة DTEK، إن هذه الأخيرة وهي من أكبر شركات الطاقة في أوكرانيا، فقدت 50% من قدرتها على توليد الكهرباء بسبب الأضرار في المعدات.
وأضاف: "لقد فقدت المجموعة 50٪ من قدرتها على التوليد، يمكننا أن نقول ذلك رسميا الآن".
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وأشار كوفالينكو إلى أن استعادة قدرات التوليد والتوزيع للشركة، ستستغرق وقت طويلا قد يدوم شهورا وليس يوما ولا أسبوعا ولا حتى شهرا واحدا. (روسيا اليوم)
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