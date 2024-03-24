شركة DTEK الأوكرانية تعلن فقدان نصف قدرتها على توليد الكهرباء

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قال مدير عام "Yasno" سيرغي كوفالينكو التابعة لشركة DTEK، إن هذه الأخيرة وهي من أكبر شركات الطاقة في أوكرانيا، فقدت 50% من قدرتها على توليد الكهرباء بسبب الأضرار في المعدات.وأضاف: "لقد فقدت المجموعة 50٪ من قدرتها على التوليد، يمكننا أن نقول ذلك رسميا الآن".وأشار كوفالينكو إلى أن استعادة قدرات التوليد والتوزيع للشركة، ستستغرق وقت طويلا قد يدوم شهورا وليس يوما ولا أسبوعا ولا حتى شهرا واحدا. (روسيا اليوم)