17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خبر وفاة محمد أثار حزناً كبيراً... هذا ما نشره قبل ساعتين من رحيله!
Lebanon 24
24-03-2024
|
11:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت قرية مصرية واقعة دراماتيكية، حيث توفي سائق بعد ساعتين من تنبؤه بوفاته على فيسبوك.
وفوجئ أهالي قرية سجين الكوم التابعة لمدينة قطور بمحافظة الغربية شمال مصر، بمكبرات الصوت في المساجد تعلن وفاة السائق محمد طلبة رجب، البالغ من العمر 64 عاما، وتحديد موعد صلاة الجنازة ومراسم الدفن.
Advertisement
وأثار الخبر صدمة الجميع حيث كان السائق قبل ذلك بساعتين فقط أعلن في فيديو مزاحي على الفيسبوك وهو بجانب أصدقائه وفاته وبث نعيا له.
وشيّع أهالي القرية جثمان السائق في موكب جنائزي مهيب وسط انهيار أسرته وذويه، مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة ومحبة الجميع ولا يتأخر عن مشاركة عائلات القرية مناسباتهم الاجتماعية، فضلا عن أنه لم يكن يعاني من أي أمراض ولم يشكو من أي شيء. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
Lebanon 24
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
15:27 | 2024-03-23
23/03/2024 03:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
Lebanon 24
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
14:50 | 2024-03-23
23/03/2024 02:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
13:13 | 2024-03-23
23/03/2024 01:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
15:01 | 2024-03-23
23/03/2024 03:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
18:22 | 2024-03-23
23/03/2024 06:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:42 | 2024-03-24
انفجارات تهزّ قاعدة أميركية في سوريا.. الصواريخ سقطت بداخلها وفي محيطها
12:20 | 2024-03-24
بيان من الجيش الإسرائيلي حول عملياته في لبنان.. هذا ما أعلنه
11:51 | 2024-03-24
ماسك يكشف عن شرائح دماغية تُعيد البصر للمكفوفين
11:46 | 2024-03-24
ملك الأردن: لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين
11:08 | 2024-03-24
شركة DTEK الأوكرانية تعلن فقدان نصف قدرتها على توليد الكهرباء
11:00 | 2024-03-24
وثيقة أميركية تتحدّث عن "خطأ إستراتيجي" ارتكبته إسرائيل.. ما قالته مهم!
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
24/03/2024 18:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
24/03/2024 18:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
24/03/2024 18:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24