خبر وفاة محمد أثار حزناً كبيراً... هذا ما نشره قبل ساعتين من رحيله!

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شهدت قرية مصرية واقعة دراماتيكية، حيث توفي سائق بعد ساعتين من تنبؤه بوفاته على فيسبوك.وفوجئ أهالي قرية سجين الكوم التابعة لمدينة قطور بمحافظة الغربية شمال مصر، بمكبرات الصوت في المساجد تعلن وفاة السائق محمد طلبة رجب، البالغ من العمر 64 عاما، وتحديد موعد صلاة الجنازة ومراسم الدفن.وأثار الخبر صدمة الجميع حيث كان السائق قبل ذلك بساعتين فقط أعلن في فيديو مزاحي على الفيسبوك وهو بجانب أصدقائه وفاته وبث نعيا له.وشيّع أهالي القرية جثمان السائق في موكب جنائزي مهيب وسط انهيار أسرته وذويه، مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة ومحبة الجميع ولا يتأخر عن مشاركة عائلات القرية مناسباتهم الاجتماعية، فضلا عن أنه لم يكن يعاني من أي أمراض ولم يشكو من أي شيء. (العربية)