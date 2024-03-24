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عربي-دولي

ماسك يكشف عن شرائح دماغية تُعيد البصر للمكفوفين

Lebanon 24
24-03-2024 | 11:51
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في تطور جديد لشركته Neuralink، ادعى إيلون ماسك أن الشركة ستساعد المكفوفين على استعادة البصر، وقد تم فعلًا اختبار هذه التكنولوجيا على قرود عمياء، ما مكّنها من استعادة البصر.

في منشور على منصة إكس، أعلن ماسك، أحد أغنى الرجال في العالم، أن شركة التكنولوجيا العصبية "نيورالينك" التي أسسها، مكّنت قرودًا عمياء من الرؤية باستخدام تقنية الشريحة الدماغية التي طورتها. وأثناء الرد على المستخدمين، أعلن ماسك عن الاسم الرسمي للمشروع، "Blindsight". 
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وادّعى أن التكنولوجيا ستكون جيدة في البداية، "مثل رسومات نينتندو المبكرة" من حقبة ألعاب الفيديو ذات 8 بت في الثمانينيات، لكنه يأمل في نهاية المطاف أن تتجاوز الرؤية البشرية الطبيعية.
 
وتهدف شركة نيورالينك، التي أسسها الملياردير ماسك ومجموعة من المهندسين عام 2016، إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل الشلل والعمى، عبر زرع رقائق دقيقة في الدماغ. (يورونيوز) 
 
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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