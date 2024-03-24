ماسك يكشف عن شرائح دماغية تُعيد البصر للمكفوفين

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في تطور جديد لشركته Neuralink، ادعى إيلون ماسك أن الشركة ستساعد المكفوفين على استعادة البصر، وقد تم فعلًا اختبار هذه التكنولوجيا على قرود عمياء، ما مكّنها من استعادة البصر.في منشور على منصة إكس، أعلن ماسك، أحد أغنى الرجال في العالم، أن شركة التكنولوجيا العصبية "نيورالينك" التي أسسها، مكّنت قرودًا عمياء من الرؤية باستخدام تقنية الشريحة الدماغية التي طورتها. وأثناء الرد على المستخدمين، أعلن ماسك عن الاسم الرسمي للمشروع، "Blindsight".وادّعى أن التكنولوجيا ستكون جيدة في البداية، "مثل رسومات نينتندو المبكرة" من حقبة ألعاب الفيديو ذات 8 بت في الثمانينيات، لكنه يأمل في نهاية المطاف أن تتجاوز الرؤية البشرية الطبيعية.