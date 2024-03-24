انفجارات تهزّ قاعدة أميركية في سوريا.. الصواريخ سقطت بداخلها وفي محيطها

Advertisement

أُفيد مساء اليوم عن سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة مطار خراب الجير الأميركية في المالكية بريف الحسكة الشمالي.وأشارت مصادر لـ"الميادين" إلى أن الأصوات ناتجة عن استهداف قاعدة مطار خراب الجير الأميركية بـ3 صواريخ سقطت بداخلها وفي محيطها.وأضافت المصادر:" تلا الهجوم الصاروخي استهداف آخر لقاعدة مطار خراب الجير الأميركية بطائرة مسيرة دون معلومات عن حجم الخسائر".(الميادين)