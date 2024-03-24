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عربي-دولي

انفجارات تهزّ قاعدة أميركية في سوريا.. الصواريخ سقطت بداخلها وفي محيطها

Lebanon 24
24-03-2024 | 12:42
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أُفيد مساء اليوم عن سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة مطار خراب الجير الأميركية في المالكية بريف الحسكة الشمالي.

وأشارت مصادر لـ"الميادين" إلى أن الأصوات ناتجة عن استهداف قاعدة مطار خراب الجير الأميركية بـ3 صواريخ سقطت بداخلها وفي محيطها.
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وأضافت المصادر:" تلا الهجوم الصاروخي استهداف آخر لقاعدة مطار خراب الجير الأميركية بطائرة مسيرة دون معلومات عن حجم الخسائر".(الميادين)
المصدر: الميادين
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