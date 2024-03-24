مسؤول عسكري إسرائيلي يحذّر: حماس لا تزال تنظيماً حياً

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نقلت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية عن اللواء في جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل زيف، إنَّ "السيطرة المدنية على الأرض لا تزال في أيدي حماس، والتنظيم لا يزال حياً ينبُض".وأضاف زيف: "لقد مر أكثر من 5 أشهر على هذه الحرب دون أي هدف سياسي يمكن التنبؤ به، وحتى لو بقينا وأعلنّا أننا نحتل المنطقة، فسنكون نحن الحكومة الجديدة في غزة. إنَّ غياب اتخاذ القرار من جانبنا هو أخطر شيء".وخلُص زيف إلى أنه "يعرف الجيش الإسرائيلي ما يجب فعله، لكننا نخسر الحرب؛ فهو يتحرك دون أهداف أو اتجاه. إذا كنت تتفق مع مسار هذه الحكومة، فستستمر المشكلات، وإذا لم تتفق، فيرجى إفساح المجال لشخص آخر".واستطرد زيف حديثه بالتعليق على قرار كندا بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قائلاً: "إسرائيل في خضم أزمة دولية خطيرة للغاية. لا أتذكر أزمة كهذه من قبل. وهذا ليس نتيجة الافتقار إلى التأييد فحسب، بل تعيش إسرائيل أيضاً أزمة عميقة نتيجةً لغياب السياسة. وكل شيء يشير إلى أنَّ الحكومة لا تتخذ قرارات سياسية".وتابع زيف: "إذا لم نحل المشكلة في الجنوب، فلن يكون من الممكن حل الوضع في الشمال سياسياً أيضاً، ولن تضغط الولايات المتحدة من أجل ذلك. فهي لا تعمل لدى إسرائيل. لقد تعاونت مع إسرائيل حتى الآن، لكن الولايات المتحدة لا تتفق مع سياسة إسرائيل، فلماذا إذاً تبذل أقصى ما يمكن بذله؟ لن يحدث ذلك. لذلك ستبقى إسرائيل غارقة في مشكلاتها الخاصة".(عربي بوست)