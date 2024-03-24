المعارك تحتدم في السودان.. مجموعة جديدة تتحرك نحو الخرطوم

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أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي اليوم الأحد، التحرك إلى ولاية الخرطوم للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني الذي يخوض معارك ضد قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان 2023.ونشر مناوي عبر حسابه على فيسبوك مقاطع مصورة لرتل من المركبات العسكرية بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال البلاد، متوجهة نحو العاصمة الخرطوم.وقال مناوي في المقطع المصور، "شاهدت الحركة وانتظرت لأكثر من 10 أشهر ولم تجد الحلول وبالتالي يجب أن تساهم في إعادة بيوت الناس وسيادة البلد من الذين أتوا من الديار المختلفة واستفزوا السعب السوداني باغتصاب النساء والاستيلاء على المواقع والبيوت"، وأضاف، كل ذلك يعتبر خرقا واعتداء على الحرمات واستفزازا للضمير السوداني".ودعا الشعب السوداني إلى "المقاومة"، قائلا: "نعمل مع إخوتنا في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح لإيقاف مثل هذه الخروقات وإعادة سيادة ووحدة السودان".(العربية)