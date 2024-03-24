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عربي-دولي

سفيرة واشنطن لدى بغداد: داعش ما يزال مصدر تهديد في العراق

Lebanon 24
24-03-2024 | 13:23
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قالت السفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي، الأحد، إن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق.

وأضافت في مقابلة مع رويترز أن عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل "لم ينته بعد".
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وكان مسؤولون عراقيون كبار، ومنهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قالوا مرارا إن التنظيم لم يعد تشكل تهديدا في العراق ولم تعد هناك حاجة للتحالف، حتى مع استمرار أعضاء التنظيم في تنفيذ هجمات في أماكن أخرى.

وقالت رومانوفسكي من مقر السفارة الأميركية ببغداد: "يقدر كلانا أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا هنا. وعلى الرغم من تراجعه كثيرا، فإننا لم ننجز عملنا بشكل أساسي ونريد التأكد من أن القوات العراقية يمكنها مواصلة هزيمة داعش".
وجاءت تصريحات السفيرة بعد إعلان فرع داعش في أفغانستان مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات في روسيا يوم الجمعة، قتل فيه 137 شخصا.

وقالت السفيرة في تعليق إضافي بعد المقابلة: "كما يذكرنا هذا الحادث، فإن داعش عدو إرهابي مشترك يجب هزيمته في كل مكان".

وأضافت: "لهذا السبب تشترك الولايات المتحدة والعراق في الالتزام بضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، عبر سبل منها العمل معا لتشكيل مستقبل شراكة أمنية ثنائية قوية بين الولايات المتحدة والعراق".
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