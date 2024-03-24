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عربي-دولي

سباق "رالي" يتحول إلى كارثة.. ما حصل مع السائق خطير

Lebanon 24
24-03-2024 | 13:55
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قُتل 4 أشخاص وأصيب سبعة آخرون خلال سباق رالي في هنغاريا بعد أن فقد سائق السيطرة على سيارته الأحد خلال أحد الراليات واصطدم بالمتفرجين.

وبحسب بيان للشرطة، انحرفت سيارة كانت تشارك في رالي "إستيرغوم نييرغيش" شمال هنغاريا، لأسباب غير واضحة، عن الطريق واصطدمت بالمتفرجين.
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وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع بين بلدتي لاباتلان وبايوت في مقاطعة كوماروم إستيرغوم الشمالية، أدى إلى مصرع أربعة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين.

وهرع العديد من سيارات الإسعاف والعديد من طائرات الإنقاذ المروحية إلى مكان الحادث.

وتوقف الرالي على الفور بعد وقوع الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابساته.(روسيا اليوم)

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