Advertisement

عربي-دولي

غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو

Lebanon 24
24-03-2024 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1178725-638469080005162119.jpg
Doc-P-1178725-638469080005162119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هدّد بيني غانتس، بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال تم إقرار قانون التجنيد، الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن غانتس قوله، في مقطع فيديو: "لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة".
Advertisement

وأضاف: "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر روتيني، وفي أوقات الحرب يكون مثل علم أسود يرفرف فوق هذا الخط الأحمر".
وأوضح: "لن يتمكن الشعب من تحمله (القانون)، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر مثل هذا التشريع في الكنيست ودخل إلى حيز التنفيذ".
وأشار غانتس إلى أن من شأن هذا القانون "الإضرار بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:11 | 2024-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2024-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:53 | 2024-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:54 | 2024-03-24
15:52 | 2024-03-24
15:51 | 2024-03-24
15:40 | 2024-03-24
15:31 | 2024-03-24
15:28 | 2024-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24