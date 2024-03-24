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ماكرون لنتنياهو: أيّ "نقل قسري للسكان" من رفح سيشكّل "جريمة حرب"

Lebanon 24
24-03-2024 | 14:30
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صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته، الأحد، تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا مجددا "معارضته الصارمة" لهجوم إسرائيلي على رفح، ومحذرا من أن "النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب".
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وكرر ماكرون خلال اتصال هاتفي بنتنياهو دعوته إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة" و"دان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان".
 
وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة مصادرة 800 هكتار من الأراضي في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة بهدف بناء مستوطنات جديدة.
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