مجلس الامن يصوّت غدا على قرار وقف اطلاق النار بغزة

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من المتوقع ان يعتمد مجلس الأمن الدولي غدا مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.وبحسب المعطيات فان الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن اعدت مشروع قرار بشكل رئيسي على مسألة وقف إطلاق النار، يبدو مقبولا من الغالبية. وقد جرى التواصل مع الوفد الاميركي في شأن صياغة مشروع القرار على ان يتم التصويت غدا.وكان مجلس الامن فشل في تمرير مشروع قرار أميركي، يوم الجمعة، ما دفع واشنطن الى التحذير من أن التصويت على مشروع القرار الجديد سيؤثر سلباً على المفاوضات الجارية للوصول إلى هدنة، الأمر الذي دفع الأطراف التي تتبنى المشروع إلى تأجيل التصويت عليه بعد أن كان مقرراً ظهر امس السبت، قبل ان يصار الى التفاهم مجددا مع الوفد الاميركي.