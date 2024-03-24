في مصر: اختفاء منصة للمراهنات.. الأموال تبخرت!

أثار اختفاء منصة للتداول الرقمي في مصر وسرقة مبالغ مالية ضخمة من مشتركيها ضجة وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

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وكانت منصة "سغو. سي سي" (SGO.CC) للتداول الرقمي، قد ظهرت لأول مرة في الهند في كانون الأول 2022، وبدأت العمل في مصر رسميا في حزيران 2023 بموقع وتطبيق إلكترونيين، وسوقت لنفسها على أنها تستثمر في الأحداث الرياضية.وترتكز فكرة المنصة باختصار على المراهنات العكسية لمباريات كرة القدم، من خلال إيداع الأموال في محافظ إلكترونية داخل التطبيق، ومن ثم توقع النتيجة الخطأ للمباراة بنسبة معينة فتربح هذه النسبة، وتصلك المكاسب، وإذا لم تصدق توقعاتك فتظل محتفظا بأموال محفظتك.(الجزيرة نت)