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بطريقة غريبة.. هكذا علم الأمير هاري بمرض كيت ميدلتون

Lebanon 24
24-03-2024 | 15:28
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قالت تقارير صحفية إن الأمير هاري علم بإصابة الأميرة كيت ميدلتون بالسرطان من خلال شاشة التلفزيون مثله مثل بقية الناس.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، عقب يوم واحد من كشف أميرة ويلز، أنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي: "من المفهوم أن تشخيص إصابة كيت بالسرطان لم تتم مشاركته مسبقا مع هاري وزوجته ميغان ماركل".
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وأضافت: "تؤكد عدة مصادر عدم وجود محادثات مسبقة بين الطرفين حول الإصابة، وأن الأمير هاري علم بذلك مثله مثل الجمهور من خلال شاشة التلفزيون".
وقال الأمير هاري وزوجته ميغان، الجمعة، إنهما يتمنيان الصحة والخصوصية لكيت زوجة الأمير ويليام، شقيق هاري الأكبر، بعد أن أعلنت أميرة ويلز أنها تتلقى علاجا عقب اكتشاف إصابتها بالسرطان.

وذكر هاري وميغان، في بيان: "نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من فعل ذلك في خصوصية وسلام".

وتمثل الأنباء صدمة جديدة للعائلة الملكية منذ الإعلان الشهر الماضي عن علاج الملك تشارلز الثالث من نوع غير محدد من السرطان، تم اكتشافه خلال إجراء عملية للبروستاتا.
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