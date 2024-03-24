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نائب البرهان: الجيش لن يُهزم

Lebanon 24
24-03-2024 | 15:51
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فيما تستعد الحرب التي تفجرت في السودان يوم 15 نيسان 2023، لإنهاء سنتها الأولى قريباً، بينما تستمر المواجهات، تعهد نائب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، بحسم الحرب بالوسائل العسكرية، مشدداً على أن الجيش لن يُهزم.
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فقد جدد مالك عقار ثقته في القوات المسلحة لحسم المعركة عسكرياً، لضعف إمكانية حلها بالوسائل السلمية، مؤكداً أن الجيش "لم ولن ينهزم"، وفق وكالة السودان للأنباء "سونا".
كما أضاف، في كلمة ألقاها بمقر قيادة الفرقة 18 مشاة بكوستي: "إننا نقاتل عدواً مهدداً لدولة السودان ووحدتها ويعمل على تفتيتها والاستيطان فيها، إلا أن ذلك لن يتم إلا بتدمير القوات المسلحة".

كذلك مضى قائلاً إن "المرحلة القادمة هي مرحلة تأسيس السودان وتعميره وبنائه بصورة حديثه وتغيير سلوك السودانيين والتفكير عن الدولة السودانية التي يتعايش فيها الجميع".
 
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