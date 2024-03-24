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"تشارلز محبط من وتيرة تعافيه من السرطان".. ابن شقيقه يكشف حالته

Lebanon 24
24-03-2024 | 15:54
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كشف ابن شقيقة ملك بريطانيا اليوم الأحد تفاصيل عن الحالة الصحية للملك البريطاني، قائلاً إن الملك تشارلز "محبط" من وتيرة تعافيه من السرطان، ليصبح أول عضو في العائلة المالكة يتحدث عن ذلك.
وقال بيتر فيليبس، أكبر أحفاد الملكة الراحلة إليزابيث الثمانية وابن الأميرة آن، لتلفزيون سكاي نيوز أستراليا في مقابلة إن الملك محبط لأن تعافيه يستغرق وقتا أطول مما يريد.
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كما أضاف "هو محبط لأنه لا يستطيع المضي قدما والقيام بكل ما يريد"، مشيرا إلى أنه رغم إدراكه لاستغراق التعافي بعض الوقت، فإنه حريص على العودة إلى الحياة الطبيعية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
 
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