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عربي-دولي

ظهروا معصوبي الأعين ومطأطئي الرؤوس.. فيديو للمتهمين بمجزرة موسكو

Lebanon 24
24-03-2024 | 16:10
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قالت وكالة الإعلام الحكومية الروسية، الأحد، إنه تم جلب المشتبه بهم في إطلاق النار على حفل موسيقي، الجمعة، للتحقيق في مقر لجنة التحقيقات بالعاصمة موسكو، وفق رويترز.

ونُشرت لقطات لرجال أمن يرتدون ملابس مموهة، يقومون بإخراج المشتبه بهم من حافلة صغيرة، وكانوا معصوبي الأعين ومكبلي اليدين، ثم تم جرهم إلى داخل مبنى حيث وضعوا أمام حائط مطأطئي الرؤوس.
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وألقت السلطات الروسية القبض على 11 شخصا، من بينهم المسلحون الأربعة المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم على حفل موسيقي في قاعة كروكوس سيتي هول، قرب موسكو، حسبما صرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي في البلاد.

واقتحم رجال يرتدون ملابس مموهة قاعة الحفلات الموسيقية، وفتحوا النار، وأشعلوا النار في المكان المزدحم، ما خلق حالة من الذعر بين رواد الحفل.

وألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطابا عاما وصف فيه الهجوم بأنه عمل إرهابي همجي وتعهد بمعاقبة مرتكبيه.

وذكرت لجنة ااتحقيقات، الأحد، أن عدد القتلى ارتفع إلى 180 قتيلا، بينهم ثلاثة أطفال.
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