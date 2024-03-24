بالصور: أوّل مشتبه بهما بحادثة موسكو الإرهابية يمثلان أمام المحكمة

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وصل أول مشتبه بمشاركتهما في الهجوم الدامي الذي طال قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو يوم الجمعة الماضي إلى محكمة موسكو الجزائية اليوم الأحد.فقد أظهرت صور حديثة أحد المتهمين من داخل محكمة في موسكو، بعدما تم اقتياده معصوب العينين إلى قاعة المحكمة، ثم أزيلت العصابة عن عينيه لتظهر حولها هالات سوداء واضحة.وتلقت المحكمة الروسية من هيئة التحقيق الروسية طلبا بسجن اثنين من المشاركين في الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو.كما اتهم اثنان من المشاركين بهجوم إرهابي، بحسب ما نقلته وكالة "تاس".وكانت السلطات الروسية تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، بينهم أربعة مهاجمين، على صلة بالهجوم.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتقال المشتبه بهم الأربعة بتنفيذ الهجوم في مقاطعة "بريانسك" على الحدود الأوكرانية.وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أيضا أن المشتبه بهم في هجوم موسكو الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية.وتعهد بوتين السبت بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الذي خلف 133 قتيلا في ضواحي موسكو في اليوم السابق.(العربية)