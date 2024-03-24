لم يفقد هذا العدد منذ سنوات.. أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي تعادل لواءً

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تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إلى العدد المرتفع لقتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في المعارك التي يخوضها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تعادل حجم لواءٍ في "الجيش".وقال المعلّق العسكري في القناة الـ"12" الإسرائيلية، نير دفوري، إنّ "جيش" الاحتلال فَقد في هذه الحرب 600 مقاتل، فضلاً عن إصابة 3000 جريح، وهو ما لم يفقده منذ عشرات السنين.وكان "جيش" الاحتلال، أقر، صباح اليوم، بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في محيط مجمّع الشفاء، غربي مدينة غزة.وبذلك، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 595 جندياً، منذ الـ7 من تشرين الأوّل الماضي، منهم 252 جندياً سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 تشرين الأوّل.(الميادين نت)