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عربي-دولي

أكثر من 1000 طن.. مساعدات ليبية لغزة ستنطلق بحرا

Lebanon 24
24-03-2024 | 17:35
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أعلنت الحملة الدولية لإنقاذ غزة عن استكمال الترتيبات لإبحار سفينة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني في غزة، عبر ميناء العريش المصري.

وقالت الحملة، في بيان لها اليوم الأحد، إن سفينة المساعدات الليبية التي بدأ الاستعداد لها قبل ثلاثة شهور، ستبحر من ميناء مصراتة خلال هذا الأسبوع.
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وذكرت الحملة أن اللجنة الوطنية الليبية المكونة من عدد من مؤسسات المجتمع المدني الليبية، والمؤسسات الخيرية الأهلية، بالتعاون مع بلدية مصراتة، تمكنت من جمع ما يزيد على 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لأهل غزة المحاصرين، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية إجرامية من دولة الاحتلال الصهيوني.

وأشاد بيان الحملة بالدعم المالي الذي قدمه المجلس الأعلى للدولة الليبية لهذه المبادرة الشعبية، الذي أدى إلى تسريع استكمال حمولة السفينة.

وقالت الحملة إن الهلال الأحمر الليبي هو الذي تولى الترتيبات مع الجانب المصري، وذلك لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها من أهل غزة في أسرع وقت ممكن. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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