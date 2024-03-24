16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلافات داخل أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية.. مهمة فاشلة تكشفت خيوطها في غزة
Lebanon 24
24-03-2024
|
17:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت قناة "N12" العبرية أن الموساد الإسرائيلي تمكن من الكشف قبل عدة سنوات عن نقاط الضعف في جمع المعلومات الاستخباراتية في قطاع غزة.
وأفادت القناة بأن الموساد قرر الانضمام إلى عمل الشاباك والاستخبارات العسكرية، لكن معارضة أجهزة الاستخبارات الأخرى والفيتو الذي فرضته دفع الجهاز إلى وأد الفكرة.
Advertisement
وذكرت أن عناصر جهاز المخابرات الإسرائيلي قرروا تشغيل استخبارات بشرية في غزة عن طريق تجنيد وكلاء.
وأشارت قناة "N12" العبرية إلى أن أجهزة الاستخبارات الأخرى الشاباك والاستخبارات العسكرية طلبت من الموساد إلغاء المشروع بزعم أنه ليس من مهمة الموساد جمع المعلومات في مناطق غزة.
ووفقا للتقرير تعددت التفسيرات حول هذ الموقف، حيث صرح مسؤولون تحدثوا للقناة "N12" بأن الحديث يدور عن "حرب الأنا" داخل مجتمع الاستخبارات، في المقابل أوضح آخرون أنه فيما لو رأت الفكرة النور، فإن الأمر سيمس بالجهود الاستخباراتية.(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغياب إبنتها... ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بأحد الشعانين مع طليقها مُقدّم البرامج
Lebanon 24
بغياب إبنتها... ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بأحد الشعانين مع طليقها مُقدّم البرامج
09:00 | 2024-03-24
24/03/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارة الصويري... من كان داخل السيارة المُستهدفة؟ (فيديو)
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارة الصويري... من كان داخل السيارة المُستهدفة؟ (فيديو)
07:41 | 2024-03-24
24/03/2024 07:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة اليوم.. والأب إيلي خنيصر يكشف مفاجأة غير متوقّعة عن الطقس في هذا التاريخ
Lebanon 24
الأمطار عائدة اليوم.. والأب إيلي خنيصر يكشف مفاجأة غير متوقّعة عن الطقس في هذا التاريخ
06:33 | 2024-03-24
24/03/2024 06:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات مرعبة في بشامون.. ما جرى غير مُتوقع أبداً!
Lebanon 24
إنفجارات مرعبة في بشامون.. ما جرى غير مُتوقع أبداً!
04:15 | 2024-03-24
24/03/2024 04:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم احتفلت بـ"الشعنينة" (صور)
Lebanon 24
برفقة خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم احتفلت بـ"الشعنينة" (صور)
10:00 | 2024-03-24
24/03/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:59 | 2024-03-24
محكمة توجّه تهماً لاثنين من المشتبه بهم في هجوم موسكو
18:08 | 2024-03-24
فرنسا ترفع التحذير بعد هجوم موسكو
17:55 | 2024-03-24
قرب موسكو: مزحة متعلقة بالـ"متفجرات" أجّلت رحلة طائرة.. ما السبب؟
17:35 | 2024-03-24
أكثر من 1000 طن.. مساعدات ليبية لغزة ستنطلق بحرا
17:24 | 2024-03-24
لم يفقد هذا العدد منذ سنوات.. أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي تعادل لواءً
17:00 | 2024-03-24
بسبب لبنان وغزة.. تقرير يكشف خسائر إسرائيل والأرقام بالمليارات!
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
25/03/2024 01:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
25/03/2024 01:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
25/03/2024 01:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24