محكمة توجّه تهماً لاثنين من المشتبه بهم في هجوم موسكو

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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن محكمة في موسكو وجّهت الأحد اتهامات لاثنين من المشتبه بهم في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة بقاعة حفلات موسيقية وأدّى إلى مقتل 137 شخصاً على الأقل.وقالت المحكمة إن المشتبه بهما هما دالرزون باروتوفيتش ميرزوييف ورجب علي زاده.وأضافت المحكمة أن ميرزوييف، وهو مواطن طاجيكي، أقرّ بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه، وأمرت المحكمة بحبسه على ذمة المحاكمة حتى 22 أيار.