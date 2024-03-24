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عربي-دولي

إعادة هيكلة مزمعة لقيادة الجيش الأميركي في اليابان

Lebanon 24
24-03-2024 | 19:30
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ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيكشفان الشهر المقبل عن خطة لإعادة هيكلة قيادة الجيش الأميركي في اليابان لمواجهة مخاوف مشتركة مرتبطة بالصين.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الخطة ستعزز جهود التخطيط للعمليات والتدريبات العسكرية بين البلدين.
وقالت الصحيفة إن من المقرّر إعلان الخطة في العاشر من نيسان في البيت الأبيض حيث يستضيف بايدن رئيس الوزراء الياباني في حدث رسمي تتخلّله إقامة مأدبة عشاء فاخرة وعقد اجتماع لبحث شؤون سياسية.
وقالت "رويتزر" إن البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية لم ترد على طلب للتعليق.
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