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عربي-دولي

الملك تشارلز "محبط".. وتيرة تعافيه من السرطان بطيئة

Lebanon 24
25-03-2024 | 00:15
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قال بيتر فيليبس ابن شقيقة ملك بريطانيا، اليوم الأحد، إن الملك تشارلز «محبط» من وتيرة تعافيه من السرطان، ليصبح أول عضو في العائلة المالكة يتحدث بالتفصيل عن حالة الملك.

ويأتي هذا الحديث عما يشعر به العاهل البريطاني بعد أن أعلنت أميرة ويلز كيت، يوم الجمعة، أنها تخضع لعلاج كيماوي وقائي بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان.
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وقال فيليبس، أكبر أحفاد الملكة الراحلة إليزابيث الثمانية وابن الأميرة آن، لتلفزيون «سكاي نيوز» أستراليا في مقابلة إن الملك محبط لأن تعافيه يستغرق وقتاً أطول مما يريد.
وأضاف «هو محبط لأنه لا يستطيع المضي قدماً والقيام بكل ما يريد»، مشيراً إلى أنه رغم إدراكه لاستغراق التعافي بعض الوقت، فإنه حريص على العودة إلى الحياة الطبيعية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويأمل تشارلز (75 عاماً) في حضور قداس عيد القيامة وتجمع عائلي، يوم الأحد المقبل، غير أن حضوره لن يتم تأكيده مسبقاً.

وقال قصر كينزنجتون في لندن إن كيت وزوجها، وريث العرش الأمير ويليام، لن يحضرا القداس.

وقالت ملكة بريطانيا كاميلا إن زوجها تشارلز في حالة «جيدة جداً»، وذلك خلال استقبالها الحشود في زيارة لأيرلندا الشمالية، يوم الخميس.

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