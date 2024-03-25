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عربي-دولي

وزيرا خارجية روسيا والهند يناقشان مكافحة الإرهاب

Lebanon 24
25-03-2024 | 00:43
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أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ناقشا خلالها الحرب ضد الإرهاب بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي بالقرب من موسكو.

سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "أدان وزير الخارجية الهندي، بشدة، الهجوم الإرهابي غير الإنساني على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس، والذي أودى بحياة أكثر من 130 مدنيا، وجدد تصميم الهند على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره مع روسيا".
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بالإضافة إلى ذلك، طلب الوزير الهندي من لافروف، نقل كلمات الدعم والتعاطف إلى أسر الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، حسبما جاء في البيان.

وشهدت روسيا، أمس الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
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