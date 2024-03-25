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عربي-دولي
اليمن... رئيس الوزراء يدعو للوحدة داخل مجلس القيادة
Lebanon 24
25-03-2024
|
00:51
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دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، القوى السياسية والعسكرية الممثلة في مجلس القيادة والحكومة، إلى التوحد لمواجهة جماعة "أنصار الله"، متهما إياها بشن حرب اقتصادية وعسكرية لإسقاط السلطة المعترف بها دوليا، بحسب قوله.
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جاءت تصريحات بن مبارك، خلال أمسية رمضانية عقدها مساء أمس الأحد، مع قيادات رفيعة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، أوضح فيها أنه "من الأهمية عدم إغفال القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا، وطن وشعب وأفراد، وهي لب وجوهر مهمة الجميع كنخب سياسية وهيئات وسلطات الدولة، وهي قضية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني في اليمن".
وأضاف رئيس الوزراء اليمني: "الأولوية القصوى الآن أن نعد أنفسنا ونوحد قوانا داخل مجلس القيادة وخلفه وخلف الحكومة لمواجهة تصعيد الحوثيين، فهم يسعون بكل الطرق والوسائل للإجهاز على الدولة وإسقاطها بالحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، ولن يتوقفوا".
وذكر بن مبارك أن "أولويات الحكومة، إجراء إصلاحات مالية وإدارية ودعم تماسك مؤسسات الدولة وتواجدها وخروجها عن إطارها المعزول عن الناس، وكسر الصور النمطية، التي جعلت المواطن غير مستعد إطلاقًا للدفاع عن الدولة".
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