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عربي-دولي
قبل شهر من ارتكاب الجريمة.. هذا ما قام به أحد منفذي هجوم موسكو الإرهابي (صور)
Lebanon 24
25-03-2024
|
00:58
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نشر الإرهابي الموقوف لدى السلطات الروسية فريدون شمس الدين، قبل شهر تماما من مشاركته بتنفيذ هجوم "كروكوس" الإرهابي في موسكو، صوراً ومقاطع فيديو له وهو في مدينة اسطنبول التركية.
وبحسب وكالة نوفوستي، فإن المدعو شمس الدين نشر يوم 23 شباط الماضي، صورا ومقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" من المدينة التركية وبلغت 8 منشورات في يوم واحد.
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وظهر شمس الدين وهو يزور أحد المعالم التاريخية ما يبدو أنه "مسجد الفاتح" فضلا عن تناوله وجبة فطور في أحد الأماكن العامة وغيرها.
وأظهر التحقيق الأولي مع فريدون، أنه وصل من تركيا في 4 أذار الحالي، وتم تجنيده عبر "تلغرام" قبل شهر تقريبا، وعرضوا عليه مبلغ 500 ألف روبل (نحو 5 آلاف دولار) مقابل تنفيذ عملية قتل عشوائي.
وهو من مواليد عام 1998 في طاجيكستان ولديه طفل عمره 8 أشهر. وقال إنه كان يعمل في مصنع في بودولسك، ومسجل في كراسنوغورسك.
هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء أمس الأحد ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا. (روسيا اليوم)
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