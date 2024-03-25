بعد الهجوم الارهابي.. تقرير يكشف نقاط ضعف نظام بوتين

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ولم يشر بوتين أيضا إلى تنظيم "داعش"، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي، الجمعة. وبدلا من ذلك ركز خطابه المتلفز الذي دام نحو خمس دقائق للتأكيد على أن الجناة الأربعة المباشرين كانوا "يتحركون نحو أوكرانيا" عندما تم اعتقالهم وأنه "تم إعداد نافذة لهم من الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة".



انهيار الصورة الرسمية

لم يتهم بوتين أوكرانيا -التي نفت أي تورط لها- بشكل مباشر، لكن عبارة "النازيين" التي أطلقها -والتي اعتاد استخدامها لوصف الحكومة الأوكرانية- أوضحت أنه كان يلقي باللوم على كييف.



وكان بوتين أعلن في عام 2017، النصر على تنظيم "داعش".



لكن مقاطع الفيديو المروعة لمهاجمين بأسلحة آلية يقتلون ببرودة رواد الحفل الأبرياء ويشعلون النار في أحد أماكن الترفيه الأكثر شعبية في العاصمة الروسية، حطمت جهود بوتين لتقديم روسيا على أنها قوية وموحدة ومرنة، وفق تحليل صحيفة "واشنطن بوست".



ووقع الهجوم بعد خمسة أيام فقط من فوز بوتين بفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات سيطر عليها الكرملين بشدة وأُدينت على نطاق واسع في الخارج باعتبارها فشلت في تلبية المعايير الديمقراطية.



وعلى الرغم من خطاب بوتين الذي سعى من خلاله إلى توريط أوكرانيا، قال محللون ومسؤولون أمنيون أميركيون سابقون وأعضاء من النخبة الروسية إن الهجوم سلط الضوء على نقاط الضعف في نظام بوتين، والتي كانت واضحة أيضا عندما قاد يفغيني بريغوجين مرتزقة فاغنر في تمرد خاطف كان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس.



وقال أندريه كولسنيكوف، وهو زميل بارز في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا: "يُظهر النظام ضعفه في مثل هذه المواقف الحرجة، تماماً كما فعل أثناء تمرد بريغوجين".



وعلى الرغم من تخلي بريغوجين عن "انتفاضته" ضد الكرملين، كان الضرر واضحًا، وفق خبراء تحدثوا للصحيفة الأميركية. في خطابه الذي أعقب أعنف هجوم إرهابي يضرب روسيا منذ 20 عاما، تجنب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف بالفشل في منع الهجوم، الذي خلف ما لا يقل عن 137 قتيلا، على الرغم من التحذير الواضح من الولايات المتحدة.ولم يشر بوتين أيضا إلى تنظيم "داعش"، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي، الجمعة. وبدلا من ذلك ركز خطابه المتلفز الذي دام نحو خمس دقائق للتأكيد على أن الجناة الأربعة المباشرين كانوا "يتحركون نحو أوكرانيا" عندما تم اعتقالهم وأنه "تم إعداد نافذة لهم من الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة".لم يتهم بوتين أوكرانيا -التي نفت أي تورط لها- بشكل مباشر، لكن عبارة "النازيين" التي أطلقها -والتي اعتاد استخدامها لوصف الحكومة الأوكرانية- أوضحت أنه كان يلقي باللوم على كييف.وكان بوتين أعلن في عام 2017، النصر على تنظيم "داعش".لكن مقاطع الفيديو المروعة لمهاجمين بأسلحة آلية يقتلون ببرودة رواد الحفل الأبرياء ويشعلون النار في أحد أماكن الترفيه الأكثر شعبية في العاصمة الروسية، حطمت جهود بوتين لتقديم روسيا على أنها قوية وموحدة ومرنة، وفق تحليل صحيفة "واشنطن بوست".ووقع الهجوم بعد خمسة أيام فقط من فوز بوتين بفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات سيطر عليها الكرملين بشدة وأُدينت على نطاق واسع في الخارج باعتبارها فشلت في تلبية المعايير الديمقراطية.وعلى الرغم من خطاب بوتين الذي سعى من خلاله إلى توريط أوكرانيا، قال محللون ومسؤولون أمنيون أميركيون سابقون وأعضاء من النخبة الروسية إن الهجوم سلط الضوء على نقاط الضعف في نظام بوتين، والتي كانت واضحة أيضا عندما قاد يفغيني بريغوجين مرتزقة فاغنر في تمرد خاطف كان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس.وقال أندريه كولسنيكوف، وهو زميل بارز في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا: "يُظهر النظام ضعفه في مثل هذه المواقف الحرجة، تماماً كما فعل أثناء تمرد بريغوجين".وعلى الرغم من تخلي بريغوجين عن "انتفاضته" ضد الكرملين، كان الضرر واضحًا، وفق خبراء تحدثوا للصحيفة الأميركية.

وإثر الهجوم المروع، نهاية الأسبوع الماضي، لم يظهر بوتين لساعات، وفق كولسنيكوف الذي قال في الصدد: "في اللحظات الصعبة، يختفي بوتين دائمًا".



وقبل ثلاثة أيام فقط من الهجوم على مدينة كروكوس، رفض بوتين تحذير الولايات المتحدة بشأن هجوم إرهابي وشيك محتمل ووصفه بأنه "ابتزاز مفتوح" و"محاولة لتخويف مجتمعنا وزعزعة استقراره".



ولكن في ظل قبضته الاستبدادية على السلطة وعدم رغبة أي شخص تقريبًا في تحديه، فمن غير المرجح أن يواجه الزعيم الروسي أي انتقادات أو عواقب لفشله في أخذ التحذير على محمل الجد، تؤكد "واشنطن بوست".



وعندما تعرضت روسيا لهجمات إرهابية في الماضي، كثيرا ما اتهم بوتين الغرب بإذكاء هذه الهجمات، وخاصة بعد حصار مدرسة بيسلان في عام 2004، والذي خلف أكثر من 330 قتيلا من الرهائن. ثم ادعى أن الهجوم قد دبره أولئك الذين يريدون إضعاف روسيا ويهدفون إلى "تفككها".



وقال محللون إن الزعيم الروسي سيسعى بالتأكيد إلى القيام بذلك هذه المرة أيضًا.



وكانت مارغريتا سيمونيان، رئيسة إذاعة الكرملين، ورئيسة إذاعة روسيا اليوم، قد ادعت بالفعل السبت أن تحذير الأميركيين قبل الهجوم "يشير إلى أنهم مشاركون في الإعداد له".



خطاب مُشتِّت

قال مسؤولون ومحللون أميركيون سابقون إن الخطاب الذي يلقي باللوم على أوكرانيا والغرب من المرجح أن يستمر وقد يؤدي إلى مزيد من القمع في الوقت الذي يسعى فيه بوتين إلى تحفيز بلاده لحرب طويلة الأمد.



وقال آخرون إن إراقة الدماء أثارت أصداء مخيفة لعصر اعتقد بوتين أنه قد انتهى منذ فترة طويلة - خلال أول فترتين له كرئيس في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تعرضت روسيا لهجمات إرهابية مميتة استخدمها لاحقًا لتبرير ردود فعل قاسية من قبل الجيش والأجهزة الأمنية، وتعزيز حكمه.



وأشاروا إلى النقص الواضح في الأمن الكافي في مدينة كروكوس، وهي مكان ضخم للترفيه والتسوق في ضواحي موسكو، على الرغم من تحذير الحكومة الأميركية.



وقال أحد رجال الأعمال في موسكو: "إن مدينة كروكوس مكان ضخم يضم العديد من قاعات الحفلات الموسيقية"، مشيرا إلى أن مكاتب حكومة موسكو الإقليمية قريبة، إذ كان ينبغي أن تكون هناك إجراءات أمنية جدية، وكان ينبغي أن يكون هناك كثير من رجال الشرطة".



وتابع ذات الرجل، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "هناك نقص في المسؤولية عن الأمن في المناسبات العامة الكبيرة".



وقال أيضا "لقد حدث نفس الشيء تقريبًا قبل 20 عامًا خلال حصار مسرح نورد أوست، ولم يتغير شيء منذ ذلك الحين"، في إشارة إلى أزمة الرهائن عام 2002 التي خلفت أكثر من 115 قتيلاً بعد أن استولى الإرهابيون الشيشان على مسرح في وسط موسكو. (الحرة)