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عربي-دولي
زعيم حزب تركي: سننتصر على دول الأطلسي في أوكرانيا
Lebanon 24
25-03-2024
|
01:26
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أكد زعيم حزب "الوطن" التركي دوغو بيرينجيك أن روسيا تسير نحو النصر على دول الأطلسي بأوكرانيا وأن هزيمة واشنطن وإسرائيل على الجبهة الفلسطينية ليست ببعيدة وهيمنة الدولار إلى الانهيار.
وقال بيرينجيك لوكالة "نوفوستي" إن الولايات المتحدة مدركة لمسألة أن الوقت يتحرك في صالح روسيا وآسيا الصاعدة.
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ولفت إلى أن اليأس الذي لحق بالولايات المتحدة وشركائها مثل فلاديمير زيلينسكي هو السبب وراء الجنون الذي أدى إلى انتشار النزاع، مبينا أن "العامل الذي سيمنع نشوب الحرب سيكون تفاقم هذا اليأس. يجب عزل القيادة العسكرية التي يقودها الرئيس الأميركي جو بايدن وأن يدركوا أنهم يواجهون قوى عظمى".
تجدر الإشارة إلى أن حزب "الوطن" التركي هو حزب يساري، يقف في مواقف الرئيس الأول لتركيا مصطفى كمال أتاتورك، وله توجه مناهض للغرب وأميركا، ويعتبر نفسه خليفة حزب العمال والفلاحين الاشتراكيين الذي تأسس عام 1919.
كما أن الحزب ليس ممثلا في البرلمان التركي، ولكنه قوة مؤثرة، خاصة في الأقاليم التركية، ويبلغ عدد أعضاء الحزب حاليا أكثر من 50 ألف عضو.
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