بعد الشفاء.. إسرائيل تحاصر مستشفيين بغزة وتطالب بإخلائهما تحت النيران

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بعد محاصرة مستشفى الشفاء في قطاع غزة واعتقال واستشهاد عدد من كوادره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات العدو الإسرائيلي طوقت مستشفيين آخرين في غزة الأحد، وحاصرت الطواقم الطبية فيهما تحت نيران كثيفة.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أحد موظفيه استشهد عندما توغلت دبابات إسرائيلية فجأة في المناطق المحيطة بمستشفيي الأمل وناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وسط قصف عنيف وإطلاق نار.وأغلقت قوات مدرعة إسرائيلية مستشفى الأمل، ونفذت عمليات تجريف واسعة النطاق في محيطه، بحسب بيان الهلال الذي أكد فيه أن جميع فرقه في خطر شديد في الوقت الحالي وفي حالة حصار تام.وأردف أن القوات الإسرائيلية تطالب بالإخلاء الكامل للطاقم الطبي والمرضى والنازحين من مقر مستشفى الأمل، وتطلق قنابل دخان على المنطقة لإجبار من بداخله على الخروج.هذا وكشف الهلال الأحمر في بيانه، أن نازحا فلسطينيا استشهد في داخل مجمع المستشفى، بعد أن أصابته رصاصة إسرائيلية في رأسه.من جانبه، قال جيش العدو الإسرائيلي إن قواته تقصف "بنية تحتية في خان يونس" زاعماً أنها تُستخدم نقاط تجمع لكثير من المسلحين. وتنفي حماس استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهداف مدنية.من جهتها، أوضحت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عشرات المرضى والعاملين الطبيين في مجمع لشفاء الطبي بمدينة غزة شمال القطاع الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية منذ أسبوع. (العربية)