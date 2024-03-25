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عربي-دولي

ماسك: هذه الفرصة الوحيدة لأميركا ومن دونها ستزول

Lebanon 24
25-03-2024 | 02:45
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اعتبر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، أن "الموجة الحمراء، هي الفرصة الوحيدة التي بيدها أن تنقذ الولايات المتحدة، وإلا فأميركا الى زوال".

وقال ماسك: "لقد صوتت لصالح الحزب الديمقراطي بنسبة 100% قبل بضع سنوات. والآن أنا أعتقد أننا بحاجة إلى موجة حمراء وإلا ستنتهي أميركا".
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والأحمر هو لون الحزب الجمهوري، بينما يرتبط اللون الأزرق بالديمقراطيين. وتُستخدم "الموجات الزرقاء" و"الموجات الحمراء" لوصف الحزب الذي يتقدم في الانتخابات.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة "بلومبرغ" أن مالك منصة "إكس"، على رأس قائمة الرعاة المحتملين للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.
 
لكن ماسك بدوره، رد وقال إنه لن يتبرع بأموال لترامب، أو للرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسية 2024. (روسيا اليوم)
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