ماسك: هذه الفرصة الوحيدة لأميركا ومن دونها ستزول

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اعتبر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، أن "الموجة الحمراء، هي الفرصة الوحيدة التي بيدها أن تنقذ الولايات المتحدة، وإلا فأميركا الى زوال".وقال ماسك: "لقد صوتت لصالح الحزب الديمقراطي بنسبة 100% قبل بضع سنوات. والآن أنا أعتقد أننا بحاجة إلى موجة حمراء وإلا ستنتهي أميركا".والأحمر هو لون الحزب الجمهوري، بينما يرتبط اللون الأزرق بالديمقراطيين. وتُستخدم "الموجات الزرقاء" و"الموجات الحمراء" لوصف الحزب الذي يتقدم في الانتخابات.وفي وقت سابق، أكدت وكالة "بلومبرغ" أن مالك منصة "إكس"، على رأس قائمة الرعاة المحتملين للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.