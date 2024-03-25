بعد هجوم روسي.. انقطاع الكهرباء بشكل طارئ في أوديسا



Advertisement

وذكرت الشركة، على منصة تلغرام، أن "الوضع لا يزال صعبا.. من أجل تخفيف الحمل على الشبكة، لن تعمل وسائل المواصلات الكهربائية في المدينة اليوم، وسيكون الاستهلاك الصناعي محدودا أيضا"، وفقا لرويترز.



وأفادت إدارة أوديسا، على منصة تلغرام، إن المدينة والمنطقة تعرضتا لهجوم بعدة موجات بطائرات مسيرة أطلقتها روسيا، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 4 منها فوق منطقتي أوديسا وميكولايف المجاورة.



وأضافت الإدارة أن الحطام الناجم عن سقوط طائرة مسيرة أدى إلى نشوب حريق في منشأة الكهرباء وتم إخماده على الفور. قالت أكبر شركة للتزويد بالطاقة في أوكرانيا "دي.تي.إي.كيه"، اليوم الاثنين، إن الكهرباء انقطعت بشكل طارئ في ميناء أوديسا الأوكراني اليوم بعدما ألحق هجوم جوي روسي أضرارا بإحدى منشآت الجهد العالي هناك.وذكرت الشركة، على منصة تلغرام، أن "الوضع لا يزال صعبا.. من أجل تخفيف الحمل على الشبكة، لن تعمل وسائل المواصلات الكهربائية في المدينة اليوم، وسيكون الاستهلاك الصناعي محدودا أيضا"، وفقا لرويترز.وأفادت إدارة أوديسا، على منصة تلغرام، إن المدينة والمنطقة تعرضتا لهجوم بعدة موجات بطائرات مسيرة أطلقتها روسيا، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 4 منها فوق منطقتي أوديسا وميكولايف المجاورة.وأضافت الإدارة أن الحطام الناجم عن سقوط طائرة مسيرة أدى إلى نشوب حريق في منشأة الكهرباء وتم إخماده على الفور.

وقالت الشركة إن الكهرباء عادت صباح اليوم الاثنين إلى منطقتين بالمدينة.



ونقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي عن رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، أوليغ كيبر، قوله إن البنية التحتية للطاقة في أوديسا قد تضررت، وجزء من المدينة الآن دون كهرباء.



وكتب كيبر عبر قناته على "تلغرام": "هناك أضرار في البنية التحتية للطاقة، ولا يوجد كهرباء في جزء من أوديسا".



كذلك صرحت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، عبر حسابها في تلغرام: "السكان المحليون يبلغون عن انفجارات في أوديسا".